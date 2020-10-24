Son dakika: Galatasaray 10 kişi kaldı! Falcao 2. sarı karttan kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan BB. Erzurumspor - Galatasaray maçının 73. dakikasında Radamel Falcao ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan BB. Erzurumspor - Galatasaray maçında takımına 1 gol katkısında bulunan Radamel Falcao, 73. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İkinci sarı kartını gören Kolombiyalı yıldız kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

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