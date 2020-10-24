24 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray 10 kişi kaldı! Falcao 2. sarı karttan kırmızı kart gördü!

İşte Falcao'nun kırmızı kart gördüğü an!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

'in 6. haftasında oynanan BB. Erzurumspor - maçının 73. dakikasında ikinci sarı karttan görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'in 6. haftasında oynanan BB. Erzurumspor - maçında takımına 1 gol katkısında bulunan , 73. dakikada yaptığı faulün ardından gördü. İkinci sarı kartını gören Kolombiyalı yıldız ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

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