23 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Ryan Babel kararı!

Terim'den sürpriz Babel kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

'ın geçtiğimiz sezon başında ettiği ve ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. , yönetimin yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği 'dan Başkan de desteğini çekti. maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden ise kararsız kaldı. Sabah'ın haberine göre Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor. Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 2.5 milyon Euro çıkacak. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.

- BİR GÖRÜŞ -

LEVENT TÜZEMEN

Terim, yönetime kulak verir

yönetimi, Babel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzamasını istemez. Bunu Fatih Terim de çok iyi biliyor. Taraftar zaten Babel'i istemiyor, Babel de beklentileri karşılayamadığı gibi eski gücünden uzak olarak tüccar zihniyetiyle futbol oynuyor. Ben Terim'in, Babel ile ilgili yönetimin duyduğu hassasiyete kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Ocak ayına kadar Terim, Babel- Falcao-Diagne üçlüsünden alabileceği verimi almaya çalışacaktır. Devre arasına kadar Babel'in de kupa ve lig dahil 20 maçta görev yapacağını düşünmüyorum. Üstelik Babel'in 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti el yakıyor. Yönetim de bu ücretten kurtulmanın yollarını arıyor. Şartlar zorlarsa yönetim, sözleşmenin 1 yıl daha uzamaması için Terim'den kadroya alınmamasını bile isteyebilir.

FEGHOULİ İDMANDA DA YOK!

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde tek antrenman ile günü tamamladı. Savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulurken, taktik oyunlar sonrasında idman noktalandı. Alanya maçında ilk 11'e alınmayan ve yedek bırakılan Feghouli dünkü antrenmana çıkmadı. Önceki gün sırt ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Cezayirli yıldızın bu nedenle çalışmaya katılmadığı bildirildi. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Linnes antrenmanda yer almadı.

Uluç'tan çarpıcı sözler! haberin devamı

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