16 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'in son gözdesi Jonas Wind

Fatih Terim'in son gözdesi Jonas Wind
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

“Artık geleceğe yatırım yapacağız” diyen tecrübeli çalıştırıcı, İbrahimovic potansiyeli gördüğü 21 yaşındaki golcünün takıma kazandırılmasını istedi.

Avrupa futbolunu yakından takip eden 'in yeni favorisi Milli Takımı… Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve 'nda başarı kazanacağına inanıyor. Bu yüzden maçlarını sürekli takip ediyor. Nitekim, Danimarka son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da 'yi (1-0) deplasmanda yendi.

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"Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan . Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, İbrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de yönetimden, gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti. 'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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