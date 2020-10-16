16 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Emre Akbaba'ya yeni sözleşme!

Yıldız futbolcuya sözleşme sürprizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

Yeniden sahalara dönmek için gün sayan , ’la olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında yüzde 15 indirime giden ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euro'ya çekmesini talep edecek. Akbaba'nın bu teklifi kabul etmemesi halinde görüşmeler Mayıs ayı sonuna bırakacak.
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