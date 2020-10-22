Galatasaray'da Fatih Terim'in sabrı kalmadı! "Toplayın kendinizi"
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'in son 3 haftasında çıktığı maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış ve 8 puan kaybetmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim takımı toplayarak, "Toplayın kendinizi" vurgusunu yaptı.
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda büyük düşüş yaşayan Galatasaray, son 3 haftada çöküşe geçti. Fenerbahçe ile berabere kalan, Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenilen Cimbom, ayrıca son 3 haftadaki tek golünü 2-1 yenildiği Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan atabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada toplam 6 gol atarken, kendi ağlarında 4 gol gördü. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i oldukça kızdırırken forvet oyuncuları başta takıma, "Toplayın kendinizi… Bu futbol ve alınan sonuçlar size yakışmıyor" çıkışı yaptı. Futbolcuların da bu durumdan oldukça üzgün oldukları ve Erzurumspor karşılaşmasıyla çıkışa geçme sözü verdikleri ifade edildi. (Fotomaç)
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