19 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Feghouli ve Belhanda'da olacak

Gözler Feghouli ve Belhanda'da olacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'la en çok merak edilen konulardan biri de ve Belhanda'nın sahada olup olmayacağı... Teknik direktör 'in tercihi merak edilirken, iki oyuncu kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

Kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Belhanda ve 'nin durumu merak konusu… 'in, indirime yanaşmayan ve üzerine de kul��bü FIFA'ya şikayet ettikleri ifade edilen iki oyuncuya şans verip vermeyeceği dikkatle izlenecek. İki oyuncu ayrıca son dönemde formsuzluklarıyla da dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın bu nedenle de Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye çekebileceği, hatta kadroya almayabileceği belirtiliyor.

Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Terim'in Alanyaspor maçı 11'i haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Terim'in Alanyaspor maçı 11'i Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Terim'in Alanyaspor maçı 11'i
G.Saray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika... G.Saray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...
F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan'ın ardından... F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan'ın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör