22 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi

Cimbom'a Muslera müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

Pandemi sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına giden Galatasaray, burada hem 3 puanı kaybetmiş hem de kalecisi 'yı uzun süren bir sakatlığa kurban etmişti. Uruguaylı kalecinin 'ta kalede olması bekleniyor.

Fatih Öztürk'ün performansı sonrası mumla aranan bir ay önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muslera'ya kulüp tarafından Kasım ayının ortasına kadar izin verildiği öğrenildi. 15 Kasım'da İstanbul'da olması beklenen Uruguaylı 1 numara, lisansı çıkarılmasına rağmen sezonun ilk yarısını kaçıracak. ayından önce kaleyi koruması mümkün gözükmeyen Muslera sezonun ikinci yarısında görev yapacak. (Fotomaç)

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