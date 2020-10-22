Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi

Pandemi sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına giden Galatasaray, burada hem 3 puanı kaybetmiş hem de kalecisi Fernando Muslera'yı uzun süren bir sakatlığa kurban etmişti. Uruguaylı kalecinin Ocak'ta kalede olması bekleniyor.

Fatih Öztürk'ün performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera bir ay önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muslera'ya kulüp tarafından Kasım ayının ortasına kadar izin verildiği öğrenildi. 15 Kasım'da İstanbul'da olması beklenen Uruguaylı 1 numara, lisansı çıkarılmasına rağmen sezonun ilk yarısını kaçıracak. Ocak ayından önce kaleyi koruması mümkün gözükmeyen Muslera sezonun ikinci yarısında görev yapacak. (Fotomaç)

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