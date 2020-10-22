Michael Seri kadro dışı kaldı! Galatasaray...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı ve bu sezon da kadrosunda tekrar görmek istediği Jean Michael Seri, kulübü Fulham'da kadro dışı bırakıldı.
Fulham, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Michael Seri'yi 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil etmedi. Michael Seri'nin kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Dominique Seri İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Seri, Galatasaray'a hayır demez" ifadesini kullanmış Fatih Terim de "Öne çıkışlarda Seri gibi regista rolü profile sahip bir oyuncumuz yok" diyerek oyuncuyu adres göstermişti. Ancak 'limit' gerekçe gösterilerek Seri'nin alınması için girişimde bulunulmamıştı. Seri gibi Mario Lemina da "Bu hikaye daha bitmedi" açıklaması yapmış ancak onun da transferi gerçekleştirilmemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama