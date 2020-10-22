Michael Seri kadro dışı kaldı! Galatasaray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı ve bu sezon da kadrosunda tekrar görmek istediği Jean Michael Seri, kulübü Fulham'da kadro dışı bırakıldı.

Fulham, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Michael Seri'yi 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil etmedi. Michael Seri'nin kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Dominique Seri İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Seri, Galatasaray'a hayır demez" ifadesini kullanmış Fatih Terim de "Öne çıkışlarda Seri gibi regista rolü profile sahip bir oyuncumuz yok" diyerek oyuncuyu adres göstermişti. Ancak 'limit' gerekçe gösterilerek Seri'nin alınması için girişimde bulunulmamıştı. Seri gibi Mario Lemina da "Bu hikaye daha bitmedi" açıklaması yapmış ancak onun da transferi gerçekleştirilmemişti.

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