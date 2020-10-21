21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda ve Ömer Bayram geri dönüyor

Kesik yemişti! Geri dönüyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurum deplasmanına gidecek Galatasaray'da, teknik direktör orta saha kurgusunu değiştiriyor. Alanyaspor maçında kesik yiyen Belhanda ve Ömer Bayram ilk 11'e geri dönecek.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında orta sahadan topu hücum hattına taşımakta zorlanan Galatasaray'da , kurguyu değiştirme kararı aldı. Peter Etebo'nun kırmızı kart görmesiyle Erzurum deplasmanına mecburi değişim yapacak İmparator, geçen sezonki düzene geçecek. Ön liberoda Taylan'ı kullanacak Terim, sağ içte Belhanda'ya sol içte Ömer Bayram'a şans verecek. Özellikle rakip orta sahaların presine yanıt vermekte zorlanan sarı-kırmızılılarda bu iki isme ileriye top taşıma görevi verilecek. Belhanda'dan şut atması istenecek.

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