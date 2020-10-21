21 Ekim 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda ve Ömer Bayram geri dönüyor
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurum deplasmanına gidecek Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim orta saha kurgusunu değiştiriyor. Alanyaspor maçında kesik yiyen Belhanda ve Ömer Bayram ilk 11'e geri dönecek.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında orta sahadan topu hücum hattına taşımakta zorlanan Galatasaray'da Fatih Terim, kurguyu değiştirme kararı aldı. Peter Etebo'nun kırmızı kart görmesiyle Erzurum deplasmanına mecburi değişim yapacak İmparator, geçen sezonki düzene geçecek. Ön liberoda Taylan'ı kullanacak Terim, sağ içte Belhanda'ya sol içte Ömer Bayram'a şans verecek. Özellikle rakip orta sahaların presine yanıt vermekte zorlanan sarı-kırmızılılarda bu iki isme ileriye top taşıma görevi verilecek. Belhanda'dan şut atması istenecek.
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