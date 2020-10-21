21 Ekim 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Neredesin Muslera?
Pandemi sonrasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera, uzun süreli bir sakatlık geçirmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar Uruguaylı file bekçisinin dönmesini dört gözle bekliyor.
Geçen sezon salgın sonrası yapılan ilk maçta sakatlanan Fernando Muslera yana yakıla aranıyor... Ocak ayından önce dönmesinin sürpriz olacağı Uruguaylı file bekçisinin yolu gözleniyor. Tecrübeli eldivenin yerine geçen Okan Kocuk ile Fatih Öztürk'ün yediği hatalı goller taraftarı çileden çıkarırken, takıma da büyük zarar veriyor. Muslera'nın son oynadığı 5 iç saha maçında sadece 1 gol yemesi, sosyal medyada dile getirilirken, Okan ile Fatih'in yedikleri ise artık sayılmıyor bile...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama