21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Neredesin Muslera?

Neredesin Muslera?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Pandemi sonrasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan , uzun süreli bir sakatlık geçirmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar Uruguaylı file bekçisinin dönmesini dört gözle bekliyor.

Geçen sezon salgın sonrası yapılan ilk maçta sakatlanan yana yakıla aranıyor... Ocak ayından önce dönmesinin sürpriz olacağı Uruguaylı file bekçisinin yolu gözleniyor. Tecrübeli eldivenin yerine geçen Okan Kocuk ile Fatih Öztürk'ün yediği hatalı goller taraftarı çileden çıkarırken, takıma da büyük zarar veriyor. Muslera'nın son oynadığı 5 iç saha maçında sadece 1 gol yemesi, sosyal medyada dile getirilirken, Okan ile Fatih'in yedikleri ise artık sayılmıyor bile...

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