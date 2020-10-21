21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Mbaye Diagne beklentilerin altında kaldı!

Beklentilerin altında kaldılar! Yalnızca bir gol...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Galatasaray'ın forvetleri Radamel ve Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların beklediği performansı bir türlü gösteremiyor. Sarı-kırmızılılar ligde son 3 maçta 8 puan kaybederken, iki forvet sadece 1 gol atabildi. O da penaltıdan geldi. İşte detaylar...

Galatasaray için iyi başlayan sezon kabusa döndü. İlk 4 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip sonraki 4 maçında zafere hasret kaldı. Ligdeki son 3 maçında ise tam 8 puan yitirdi. Fenerbahçe ile berabere kalan Cimbom, Kasımpaşa ve Alanya'ya sürpriz bir şekilde yenildi. Üstelik kadrosunda iki gol kralı bulunduran Galatasaray son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. bu 3 maçta 162 dakika sahada kalırken Diagne ise 119 dakika oynadı. Tek gol penaltıdan Kolombiyalı yıldızdan geldi.

DIAGNE SIFIR ÇEKTİ

Falcao, 5. Haftası geride kalan ligde 4 gol kaydetti. Ama bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi performansının sorgulanmasına neden oldu. Alanya maçında da skor 1-1 olmasına karşın tarafından kenara alındı. Bununla birlikte yeniden takıma katılan Diagne 5 hafta sonunda ligde golü bulunmuyor. Golcülerin düşük performansı tepki çekerken yorumcular Falcao ve Diagne'yi eleştirdikleri gibi iki oyuncuya yeterli sayıda top gitmemesi nedeniyle orta saha ve kanatlardaki soruna da dikkat çekiyor. (Fotomaç)

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