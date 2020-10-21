21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao gidiyor mu? Al Rayyan...

Falcao gidiyor mu? Al Rayyan...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Galatasaray'ın 2019 yazında kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, takımda en çok maaş kazanan isim olmasına rağmen beklentileri karşılayamamıştı. Tecrübeli forvetin adı Al Rayyan kulübüyle anılmaya başladı. Al Ittihad ise pusuda bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Al Rayyan takımının takibinde yer alan Radamel Falcao Al İttihad ile de anılmaya başlandı. İttihad kulübünün sportif direktörü Ali Diab'dan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Diab, "Privojevic'le devam ediyoruz. Onunla ilgili sorun yok. Ancak Bony'nin durumu sisli. Ortaya çıkacak sonuca göre en az onun kadar üst düzey bir forvet etmeyi planlıyoruz" dedi. Bony'nin ayrılması halinde Falcao'nun da gündemlerine gelebileceğini kaydetti.

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