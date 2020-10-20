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GALATASARAY

Galatasaray'dan son 14 yılın en kötü başlangıcı

Cimbom dibe vurdu! Son 14 yılda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan ve 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Sezona Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a da yenildi.

5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonda en az 8 puan elde etti.

Galatasaray, teknik direktör yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyotta en az puanı da bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12'inci kez 5'inci haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Terim ile bu periyotta en fazla puanı, 5'te 5 yaptığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

( Spor)

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