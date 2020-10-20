20 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması!

G.Saray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayan , sakatlığı bulunan ile ilgili bir açıklama yaptı.

BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayan , sakatlığı bulunan ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, 'in altıncı haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın devam bölümünde hedefli üçe üç dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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