Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması!
BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray, sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yaptı.
BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray, sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in altıncı haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.
Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.
Antrenmanın devam bölümünde hedefli üçe üç dar alan oyunları üzerinde duruldu.
Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama