13 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao değerine değer kattı!

Marcao değerine değer kattı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'ya yükseldi.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, 1.5 sezonluk süreçte ortaya koyduğu futbolla camianın sevgisini kazanmıştı.

stoper, bu yaz transfer döneminde birçok takımın radarına girerken, değerini de artırdı. Transfermarkt'a göre 24 yaşındaki fubolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euroya yükseldi.

Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor.

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