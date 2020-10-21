Fenerbahçe HDI Sigorta 3-1 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında karşı karşıya geldi. Filedeki derbinin galibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 27-29, 25-23, 27-25, 25-21'lik setlerle zafere uzanan sarı-lacivertliler, ligdeki 8. galibiyetine imza attı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide kozlarını paylaştı.
Nefes kesen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
SETLER: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
SÜRE: 131 dakika (36, 32, 34, 29)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama