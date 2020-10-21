21 Ekim 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe HDI Sigorta 3-1 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU

Filede derbinin galibi Fenerbahçe
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

ve HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında karşı karşıya geldi. Filedeki derbinin galibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 27-29, 25-23, 27-25, 25-21'lik setlerle zafere uzanan sarı-lacivertliler, ligdeki 8. galibiyetine imza attı.

AXA Efeler Ligi'nin 10. haftasında ile derbide kozlarını paylaştı.

Nefes kesen maçta Fenerbahçe Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Torres, , Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)

SETLER: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21

SÜRE: 131 dakika (36, 32, 34, 29)

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