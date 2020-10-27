Galatasaray'da flaş gelişme! Belhanda ve Linnes...

Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın tedavisine başlanırken, Martin Linnes'in de tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunlarının oynandığı kaydedildi.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Martin Linnes'in, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Younes Belhanda'nın ise tedavisine başlandığı duyuruldu.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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