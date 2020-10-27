27 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş gelişme! Belhanda ve Linnes...

Aslan'da flaş gelişme! Belhanda ve Linnes...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2020

'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Younes 'nın tedavisine başlanırken, 'in de tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunlarının oynandığı kaydedildi.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

'in, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Younes 'nın ise tedavisine başlandığı duyuruldu.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gürcan Bilgiç: Galatasaray'ı Fatih Terim yönetiyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da sakatlık şoku! 2 hafta... G.Saray'da sakatlık şoku! 2 hafta...
Galatasaray'da toplantıda flaş detay! Belhanda ve Feghouli... Galatasaray'da toplantıda flaş detay! Belhanda ve Feghouli...
Çarpıcı iddia! Mustafa Cengiz aday olmayacak Çarpıcı iddia! "Mustafa Cengiz aday olmayacak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör