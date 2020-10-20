Galatasaray'da Fatih Öztürk'ten büyük hata!
Muslera'nın sakatlığı sonrasında yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Fatih Öztürk, özellikle Alanyaspor maçında yaptığı hatalarla dikkat çekti. Tecrübeli kaleci, frikikten yediği golde kaleyi boş bıraktı ve yan toplarda da başarısız görüntüsü maça damga vurdu.
33 yaşındaki eldiven dün de kötü bir performans sergiledi. Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte Fatih Öztürk barajın arkasından topu görmek için kale direğine yapıştı. Babacar da neredeyse boş kaleye meşin yuvarlağı gönderirken fazla zorlanmadı.
Maç boyunca hiçbir topu tutamayan, üzerine gelen kolay şutları dahi kornere çelerek tehlikenin devamını sağlayan Fatih uzatmalarda bir gol daha yedi. Rakip şutu vurduktan sonra reaksiyon vermekte çok geç kalan tecrübeli eldiven bir gole daha sebep oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan kaleci Fatih Öztürk'e "Bir daha oynamasın" diye tepki gösterdiler.
*Görüntü beIN SPORS'ten alınmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama