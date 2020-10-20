Galatasaray'da Fatih Öztürk'ten büyük hata!

Muslera'nın sakatlığı sonrasında yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Fatih Öztürk, özellikle Alanyaspor maçında yaptığı hatalarla dikkat çekti. Tecrübeli kaleci, frikikten yediği golde kaleyi boş bıraktı ve yan toplarda da başarısız görüntüsü maça damga vurdu.

33 yaşındaki eldiven dün de kötü bir performans sergiledi. Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte Fatih Öztürk barajın arkasından topu görmek için kale direğine yapıştı. Babacar da neredeyse boş kaleye meşin yuvarlağı gönderirken fazla zorlanmadı.



Maç boyunca hiçbir topu tutamayan, üzerine gelen kolay şutları dahi kornere çelerek tehlikenin devamını sağlayan Fatih uzatmalarda bir gol daha yedi. Rakip şutu vurduktan sonra reaksiyon vermekte çok geç kalan tecrübeli eldiven bir gole daha sebep oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan kaleci Fatih Öztürk'e "Bir daha oynamasın" diye tepki gösterdiler.

*Görüntü beIN SPORS'ten alınmıştır.



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