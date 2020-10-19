Fatih Terim'den flaş açıklama! "Buna da razıyız"
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Terim " İyi bir rakiple oynuyoruz. Onun için ümit ediyorum, iyi oynar ve kazanırız." dedi.
Galatasaray Teknik Diektörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in o sözleri;
"Milli ara dolayısıyla bayağı bir oyuncumuz bizden ayrı kaldı. Çok az bir rakamla çalışıyorsunuz. Kolay değil. Orada da oynayanlar oluyor, oynamayanlar oluyor. En azından kimse sakat gelmedi. Bir tek Omar sakat geldi. Ona da razıyız.
Emre bize katıldı, inşallah devam eder. Kadromuzda olması önemli. O da uzun zaman oldu. Elimizden geldiği kadar iyi çalışıyoruz. Bugün de böyle bir takımla sahadayız. İyi bir rakiple oynuyoruz. Onun için ümit ediyorum, iyi oynar ve kazanırız."
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