26 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Kritik zirve sona erdi! Galatasaray ve Fatih Terim'den ilk açıklama

Kritik zirve sona erdi! G.Saray ve Terim'den ilk açıklama
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

Son dakika haberi...'da teknik direktör 'in BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklama sonrası tecrübeli çalıştırıcı ile sarı-kırmızılı yönetim arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadı'ndaki zirvenin sona ermesinin ardından Galatasaray "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlıklı bir açıklama yayınlarken, Fatih Terim de sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

'da teknik direktör BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

Kulüp başkanı , Terim'in yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.

'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü; Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in Türk Telekom Stadyumu'ndaki görüşmesinin kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlandığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Bu yol şampiyonluk yolu!"

FATİH TERİM'DEN TWEET GELDİ! "HER ŞEY YOLUNDA"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey yolunda" ifadesini kullandı. Terim'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşım:

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