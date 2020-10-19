Galatasaray'da Fatih Terim'den iptal edilen gol yorumu! "Sağlık taraması gibi..."
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. İptal edilen gole de değinen Terim, "Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.
Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Maalesef oyuncumuzun profesyonellikle uzaktan, yakından alakası olmayan bir hareketi bizi 10 kişi bıraktı.
Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm."
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