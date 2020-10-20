Dinamo Sassari-Galatasaray maçı A Spor'da!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. İptal edilen gole de değinen Terim, "Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri" ifadelerini kullandı.