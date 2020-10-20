20 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Dinamo Sassari-Galatasaray maçı A Spor'da!

Dinamo Sassari-Galatasaray maçı A Spor'da!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

FIBA 'nde temsilcimiz , ile karşılaşacak. 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak müsabaka, A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan G.Saray, Avrupa sahnesinde ilk maçına çıkıyor. FIBA 'nde A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar yarın akşam İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Sassari ile G.Saray arasındaki oynanacak maç 21 Ekim Çarşamba günü 21.30'da oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

Terim'den VAR yorumu! haberin devamı

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