Ozan Korkut: Beklentiyi yönetim yarattı
Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın başkanlık seçimlerinde aday olan Ozan Korkut, transfer sürecinde beklentiyi yönetimin yarattığını söyledi.
Son seçimde başkan adayı olan Ozan Korkut, yönetimin transfer sürecinde sınıfta kaldığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Korkut, "Yönetim iki yıldır sürekli 'şu kadar gelir yarattık, şu kadar borç kapattık, bu kadar kar elde ettik' diyor. Bunları sunduktan sonra doğal olarak taraftar da 'madem durum bu kadar iyi, o zaman niye transferlerde aksaklık yaşanıyor' sorusunu soruyor " dedi.
Yönetimin hatalarını kabullenmediğini belirten Korkut, "Transfer beklentileri karşılanmayınca da eleştiriler oldu. Ancak bu beklentiler Sayın Cengiz ve yönetimi tarafından yaratıldı. Önce büyük beklentiler yaratılıyor, iddialı demeçler veriliyor. Sonra beklentiler karşılanmadığında, yaratılan hayal kırıklıkları doğuyor. Ama hiçbir zaman dönüp de biz burada hata yaptık demiyorlar" ifadesini kullandı.
BAŞKAN DEĞİL YÖNETİM BELLİ
Başkan Mustafa Cengiz, 'seçime gitmek istediğini' açıkladı ancak henüz öne çıkan bir başkan adayı yok… Ama ilginç bazı dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi başkan belli değil ama listesi belli olduğu yönünde. O iddiaya göre yeni başkan; Sedat Doğan, Mete Başol, Mete İlkiz ve Ebru Köksal'la beraber çalışacak. Kulübün ileri gelenlerinin başkanı netleştirmek için de sık sık bir araya geldikleri belirtildi.
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ
Ozan Korkut, seçimden ziyade mali genel kurulun yapılmasının önemlilik arz ettiğini kaydetti. Şu an alınmış bir seçim kararı olmadığını belirten Korkut, "Benim önceliğim seçim tarihi belli olduğunda Galatasaray'ın ihtiyaçları. İhtiyaçlar değerlendirildikten sonra herkes üzerine düşeni yapacaktır. Bir an önce mali genel kurul yapılmalı ve kulübün son durumu anlatılmalı" dedi.
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