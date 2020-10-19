19 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray sözleri! Transfer...

Hakan Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu , önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, 'a olası transferiyle ilgili "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Milan forması giyen ve maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayarak beğeni toplayan , taraftarına mesaj gönderdi.

Beyaz TV'ye konuşan Hakan, Stadyumu'nda oynanan maçta gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili bir soru üzerine de yıldız futbolcu, "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum. hocama da başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray şampiyon olur" ifadesini kullandı.

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