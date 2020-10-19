Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray sözleri! Transfer...

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Galatasaray'a olası transferiyle ilgili "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Milan forması giyen ve Sırbistan maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayarak beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Beyaz TV'ye konuşan Hakan, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili bir soru üzerine de yıldız futbolcu, "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum. Fatih Terim hocama da başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray şampiyon olur" ifadesini kullandı.

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