11 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması!

Transfer çıkışı! G.Saray onu yerinde oynatmıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Geçen sezon sergiledikleri futbolla devlerini birbirine düşüren ve Kılınç için eski teknik direktörleri 'dan flaş yorum geldi. Tecrübeli teknik adam, her iki oyuncunun da işinin çok zor olduğunu söylerken 'ın orta sahada görev almasına ise çok şaşırdığını söyledi.

TRT Spor canlı yayınına bağlanan 'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sadece localara taraftar alınması haksızlık! Stada genel olarak az da olsa taraftar alınmalı. Bizim locamız var ama mesela 'da Hatayspor'da yok. Bunlar ne yapacak? Ayrıca locadaki tezahürat yapmaz ama taraftar yapar. Bu yüzden az da olsa taraftar olmalı."

"MERT HAKAN'IN İŞİ ZOR"

" Yandaş'ın 'de işi zor olacak. Çünkü Fenerbahçe inanılmaz transferler yaptı, 18 oyuncu aldılar. Jose Sosa var, Luiz Gustavo var ve hepsi aynı tip oyuncular. Mert Hakan çok çalışmalı. Onların arasında sıyrılıp oynayacağına inanıyorum."

"EMRE KILINÇ İÇİN ŞAŞKINIM"

" Kılınç'ın orta sahasında oynamasına şaşırdım. Yerinde oynarsa daha başarılı olabilir."

Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

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