Galatasaray'da Kaan Ayhan kapıdan döndü!

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan milli takımın yıldız ismi Kaan Ayhan'ın, sarı-kırmızılı ekibin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılan Kaan Ayhan'ın, Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek için olumlu cevap verdiği ancak yönetimin 31 Temmuz'a kadar 2 milyon euro'luk serbest kalma parasını bir türlü denkleştiremediği iddia edildi.

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