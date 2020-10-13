Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e öneri! "Diagne ile oynayalım"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan teknik direktör Fatih Terim'e sistem önerisi geldi. Tecrübeli golcü, Diagne ile birlikte çift forvet oynamak istediğini dile getirdi.

Kolombiya Milli Takımı'nda yer alan Radamel Falcao, İstanbul'dan ayrılmadan önce teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi. Taraftarların beklediği golleri atamadığı için kendisini mahcup hissettiğini söyledi. Yanına bir rol arkadaşına ihtiyacı olduğunu söyledi. Terim'e çift forvet oynadığı zaman daha efektif olduğu hatırlatmasını yaptı.

Diagne ile beraber oynamak istediğini söyledi. Falcao'nun kariyeri boyunca en iyi performansına çift forvet oynarken ulaşması dikkat çekiyor. En çok gole de Costa ve Hulk ile birlikte oynarken ulaştı. Bunun üzerine tek forvetle devam etmeyi planlayan Fatih Terim'in Diagne'yi de 11'de düşünmeye başladığı gelen haberler arasında.

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