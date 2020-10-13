13 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e öneri! "Diagne ile oynayalım"

Falcao'dan Terim'e sistem önerisi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü 'dan teknik direktör 'e sistem önerisi geldi. Tecrübeli golcü, Diagne ile birlikte çift forvet oynamak istediğini dile getirdi.

Kolombiya 'nda yer alan , İstanbul'dan ayrılmadan önce teknik direktör 'le bir araya geldi. Taraftarların beklediği golleri atamadığı için kendisini mahcup hissettiğini söyledi. Yanına bir rol arkadaşına ihtiyacı olduğunu söyledi. Terim'e çift forvet oynadığı zaman daha efektif olduğu hatırlatmasını yaptı.

Diagne ile beraber oynamak istediğini söyledi. Falcao'nun kariyeri boyunca en iyi performansına çift forvet oynarken ulaşması dikkat çekiyor. En çok gole de Costa ve Hulk ile birlikte oynarken ulaştı. Bunun üzerine tek forvetle devam etmeyi planlayan Fatih Terim'in Diagne'yi de 11'de düşünmeye başladığı gelen haberler arasında.

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