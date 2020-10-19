Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı 11'i
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan fakat son 2 maçında da 5 puan kaybeden Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puan alarak milli aranın ardından seri oluşturmak istiyor. İşte teknik direktör Fatih Terim'in Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bugün lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray ayrıca Rangers'a yenilerek Avrupa Ligi'ne playoff turunda veda etti. Sarı-kırmızılı takımda yönetim ile teknik heyet arasında sıkıntılar yaşanıyor. Seçim kapıda… İndirim yapmayan oyuncularla da sorunlar yaşanıyor.
LİGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ
Cimbom tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün kazanıp geleceğe umutlu bakmanın planlarını yapıyor. Ancak bugün 3 puan aslanın ağzında... Alanya ligin formda ekiplerinden... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan güney ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezonla birlikte ligde çıktığı son 6 maçta (5G/1B) yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da Muslera, Alanya'da ise Efecan sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Cezalı ise yok. Kimin kazanacağı bilinmez ama çekişmeli geçmeye aday bir maç olacağı kesin...
LUYINDAMA KART SINIRINDA
Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek, gelecek hafta BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Falcao.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Hasan.
9. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi.
NUMANOĞLU 7. MAÇINA ÇIKACAK
Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Yalova bölgesi hakemi olan Numanoğlu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 maçta görev aldı. Numanoğlu'nun yönettiği 6 karşılaşmanın 4'ünde deplasman, 1'inde ev sahibi takımlar galip gelirken, 1 maç ise berabere tamamlandı.
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