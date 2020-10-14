Fatih Terim taktikten taviz vermiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aldığı taktik kararından vazgeçmiyor. Deneyimli teknik adam, Pep Guardiola'nın sistemini takıma aşılamaya çalışıyor.
Galatasaray sezona iyi başladı ancak Fenerbahçe maçından sonra işler değişti. İlk 4 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, son 3 karşılaşmada ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Yaşanan bu krizin sorumlusu ise Josep Guardiola!.. Çünkü Fatih Terim kısa süreli yaz kampında Guardiola'nın ön tarafta sık ve hızlı pasa ve yakın oyuna dayanan Barcelona'ya, Bayern'e ve Manchester City'ye uygulattığı siteme geçişi yapmak istedi. Kısa süreli yaz kampında klasik idman tekniklerinden vazgeçti.
ZORLU RAKİPLERİ GEÇEMEDİ
Nefes açma, ya da bol bol koşma gibi idmanlar yerine takıma hem sprint hem de taktik çalıştırdı. Türkiye'de pek çok takım 5'e 5 top kapma çalışması yaptırırken, Terim 8'e 8 dar alanda oyun ve dayanıklılık idmanı yaptırdı. 10'a 10 pozisyon ve taktik çalışması üzerinde durdu. Sistem zorlu rakipler karşısında tıkansa da Terim'in vazgeçmeye niyeti yok. Milli arada, topu kısa sürede geri kazanan ve kazandığı topla sprintli şekilde ileri çıkan taktik üzerinde çalışmaya devam ediyor.
MESAFE DAHA DA KISALACAK
Lige verilen arada Fatih Terim'in gündemi savunmada geniş alanda yakalanma ve hücum varyasyonlarında kanatları etkin kullanma var. Derbiler dışında rakiplerin kendilerine karşı kapalı oyunu tercih ettikleri, bu sebepten kontra ataklarda savunmada geniş alanda yakalanıp açıklar verdiklerini belirten Terim, savunma ve orta saha arasındaki mesafeyi kısaltmayı hedefliyor.
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