Galatasaray'da son aday Turgay Kıran

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçim sözlerinden sonra adaylar yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılarda Turgay Kıran'ın da nabız yokladığı iddia edildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in "Ben de bir an önce seçime gitmek istiyorum" sözlerinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte aday enflasyonu yaşanıyor. Olası seçim için Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk kolları sıvamıştı. Galip Yorgancıoğlu'nun ise aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Eski yöneticilerden Turgay Kıran'ın da kulislerde bir süredir nabız yokladığı kaydedildi. Turgay Kıran'ın yaptığı görüşmeler sonrasında net kararını vereceği ancak yakın çevresine başkanlığa hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

DİĞER