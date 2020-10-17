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GALATASARAY

Galatasaray'da son aday Turgay Kıran

Cimbom'da son aday Turgay Kıran
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinden sonra adaylar yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılarda 'ın da nabız yokladığı iddia edildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in "Ben de bir an önce seçime gitmek istiyorum" sözlerinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte aday enflasyonu yaşanıyor. Olası için Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk kolları sıvamıştı. Galip Yorgancıoğlu'nun ise aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Eski yöneticilerden 'ın da kulislerde bir süredir nabız yokladığı kaydedildi. Turgay Kıran'ın yaptığı görüşmeler sonrasında net kararını vereceği ancak yakın çevresine başkanlığa hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

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