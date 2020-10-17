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GALATASARAY

Galatasaray'da Martin Linnes’ten övgü

Linnes Aslan'ı övdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, sarı-kırmızılı kulüpten övgü dolu sözlerle bahsetti. Norveçli yıldız, "Galatasaray çok daha büyük bir kulüp" dedi.

Aslan'ın sağ bek oyuncusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı kulübü öve öve bitiremedi. 29 yaşındaki futbolcu "Dünyanın her yerinde Galatasaray'ı tanıyan ve destekleyen insanlar olduğu için mutluyuz. Galatasaray, bir Norveçli'nin düşünebileceğinden çok daha büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.

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