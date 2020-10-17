Galatasaray'da hedef 3’te 3! Fatih Terim zirveyi istiyor

Süper Lig'de son 2 maçını kazanamayan Galatasaray, 5. haftasında Alanyaspor'u yenerek ligde 3'te 3 yapmak ve seri oluşturmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, 3 maçta 9 puan alındığı takdirde zirveyi yeniden devralmayı planlıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Cimbom, sezona müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra F.Bahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Ardından Avrupa'da Rangers takımına elenen sarı-kırmızılılar, lige dönüşte de Kasımpaşa'ya kaydip yara almıştı. G.Saray, milli arada bu paralarını sarmaya çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, Milli Takımdaki oyuncularının dönmesiyle ilk defa tam takım çalışma şansı yakaladı. Öğrencileriyle görüşerek seri yakalamaları gerektiğini söyledi. Terim önlerindeki 3 maçta 9 puan gerektiğini belirtti.

ZİRVEYİ İSTİYOR

Galatasaray, önündeki Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü mücadeleleri kazanarak 4. sıraya gerilediği ligde yeniden zirveyi devralmayı planlıyor. Fatih Terim öğrencileriyle görüşerek onlardan sezon başındaki konsantrasyon ve isteklerinde olmalarını istedi. Bu sözler üzerine sarı-kırmızılı oyuncuların antrenman performansı da yükseldi. Oyuncular kendi aralarında da konuşarak Alanyaspor maçından başlayarak 3 puan serisini başlatma sözü verdiler. Localardan taraftar desteği de etkili olacak.

ÖMER BİR ADIM ÖNDE

Taylan Antalyalı'nın yokluğunda Fatih Terim'in elinde iki alternatif var: Ömer Bayram veya Ryan Donk. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer'in dinamizmi ile Donk'un tecrübesi ve soğukkanlılığı arasında tercihini yapacak. Ömer Bayram'ın formaya daha yakın olduğu belirtildi.

TAYLAN BU HAFTA YOK

Cimbom'da Taylan Antalyalı, milli ara öncesinde Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanmıştı. Sezonun flaş ismi koşulara başladı. Ancak Fatih Terim'in 25 yaşındaki oyuncuyu Alanyaspor karşılaşmasında riske etmesi beklenmiyor. Hazır olunca oynayacak.

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