Ryan Babel'den iddialı sözler! "Şampiyonluk için..."
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Babel, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. Ligde ilerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız” dedi.
Ajax'ta yarım sezon kiralık oynadıktan sonra yeniden takıma katılan Ryan Babel, bu sezon şampiyonluğu geri alacaklarına inandığını söyledi. Transfer döneminde elden çıkartılmak istenen ancak teklif gelmediği için takımda kalan Hollandalı futbolcu, bu sezon henüz beklentileri karşılayamadı. Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Babel, Galatasaray ve performansıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sezonun daha yeni başladığını belirten yıldız futbolcu, "Futbolumla ilgili eleştiriler var ancak ben kendime güveniyorum. Kısa sürede kendimi yeniden göstereceğime inanıyorum" dedi.
KUTLAMAYI BİZ YAPACAĞIZ
Galatasaray'ın çok iyi bir kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Ryan Babel, "Uyum içerisinde olan tecrübeli bir kadroya sahibiz. İlerleyen haftalarda toparlanıp çok daha iyi sonuçlar alacağız. Galatasaray'da şampiyonluk olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonun geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum" diye konuştu. Şampiyonluk için Galatasaraylı taraftarlardan da destek istedi ve "Taraftarımızın da bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir" ifadesini kullandı.
1 GOL 1 ASİST
Babel bu sezon ligde 4 maçta 110 dakika sahada kaldı, Başakşehir maçında bir asist yaptı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 3 maçta 238 dakika forma giydi, Hajduk Split'e bir gol attı. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro net maaş alıyor ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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