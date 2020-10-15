15 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao için flaş ayrılık iddiası! Yeni adresi...

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem Radamel Falcao... Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderileceği konuşulan Kolombiyalı yıldızla ilgilşi flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 14:18
ABONE OL
  • 1
  • 11
Galatasaray'da Falcao için flaş ayrılık iddiası! Yeni adresi...

Sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile sahasında berabere kalmış, dördüncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Galatasaray'da Falcao için flaş ayrılık iddiası! Yeni adresi...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmedi.

  • 3
  • 11
Galatasaray'da Falcao için flaş ayrılık iddiası! Yeni adresi...

Cimbom'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Radamel Falcao için yeni bir iddia gündeme geldi.

  • 4
  • 11
Galatasaray'da Falcao için flaş ayrılık iddiası! Yeni adresi...

Devre arasına kadar G.Saray'da sergileyeceği performans Kolombiyalı yıldızın kaderini şekillendirecek.

  • 5
  • 11
Galatasaray'da Falcao için flaş ayrılık iddiası! Yeni adresi...

YENI DURAĞI INTER MIAMI

Yıldız golcünün grafiğini yükseltememesi ve gollerini atamaması halinde ocak ayında ABD ekiplerinden Inter Miami'ye transferi gündemine alacağı öğrenildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör