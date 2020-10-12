Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenen ve Süper Lig'de de çıktığı son iki maçtan 1 puan alan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Ara transfer döneminde takımı güçlendirerek 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği oyuncuları da büyük ölçüde belirledi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri