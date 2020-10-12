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Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenen ve Süper Lig'de de çıktığı son iki maçtan 1 puan alan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Ara transfer döneminde takımı güçlendirerek 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği oyuncuları da büyük ölçüde belirledi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 16:08
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Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede bulunan rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Cimbom'da gözler Akdeniz ekibiyle oynanacak kritik maça çevrilirken, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen yönetim, ocak ayında bu durumu telafi etmeyi planlıyor.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Ara transfer döneminde başta orta saha olmak üzere birkaç transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da takımdan gönderilecek isimler de merak konusu oldu.

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