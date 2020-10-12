Galatasaray'da kanatlar Emre'lere emanet!

Yaz transfer döneminde istediği kanat oyuncusunu alamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim takımdan bu bölge için eksikliği gidermeye çalışacak. Deneyimli çalıştırıcı, Emre Akbaba'nın iyileşmesinden sonra kanatlarda Emre Kılınç'le birlikte bu isme görev verecek.

Henry Onyekuru'nun ayrılmasından sonra Fatih Terim kanada hızlı ve skor üretecek bir oyuncu istedi. Gündeme pek çok isim geldi. Ancak beklenen transfer yapılamadığı için Terim, Emre Akbaba'ya döndü. Tam da ligin başlangıcında sakatlanan Akbaba şimdi sahalara dönüş için gün sayıyor. Terim, Akbaba'yı idmanlarda kanat oyuncusu gibi kullanmaya başladı. Milli ara dönüşünde Terim'in kanatlar iki Emre'den kurmayı planladığı gelen bilgiler arasında...

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