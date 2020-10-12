Fatih Terim forvetini seçti! Alanyaspor maçında...
Milli aradan sonra Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim forvetini seçti. Deneyimli teknik adam, hücum bölgesinde Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya şans verecek.
Teknik direktör Fatih Terim, ileri uçtaki tercihini belirledi. Galatasaray bu sezon Avrupa dahil 7 maça çıkarken başarılı çalıştırıcı, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne arasında gidip geldi. Yoğun maç temposunu düşünerek iki forvetini de kullanmak ve aynı zamanda hazır tutmak isteyen Fatih Terim, bundan çok da sonuç alamadı. Değişmeli oynayan iki futbolcuda istikrar sorunu ortaya çıktı.
GOL ATMASA DA OYNAYACAK
Avrupa'dan elenilmesinin de etkisiyle artık Radamel Falcao üzerinde durmak isteyen Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçından başlayarak Kolombiyalı yıldıza ilk 11'de şans verecek. Gol atamasa dahi üzerinde ısrar edecek. Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de bulduğu şansı kötü kullanan Mbaye Diagne ise yedek soyunacak. Maçın skoruna göre destek olarak sahaya sürülecek.
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