12 Ekim 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da başkanlığa 4 aday! İşte o isimler

Cimbom'da başkanlığa 4 aday! İşte o isimler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Bir an evvel mali genel kurula gidip yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılarda muhalefetin aday arayışları hızlanırken ilk etapta 4 ismin adı geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da bir kez daha gündem … Sağlık sorunları ile boğuşan Başkan Mustafa Cengiz, transfer yapılamaması nedeniyle gelen eleştirilerin ardından "Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum" dedi. Pandemi nedeniyle neler yapmaları konusunda kurumlar ile yazıştıklarını da açıkladı. Bu durum Galatasaray kulislerini de hareketlendirdi.

TARİH BEKLENİYOR

Ocak ayına kadar mali genel kurul ve ardından da seçime gidilecek gibi görünüyor. Dün Ali Galip Yorgancıoğlu ve Burak Elmas'a yeni isimler eklendi. Kimse seçim tarihi kesinleşmeden adayların ortaya çıkmasını beklemiyor. Ama aynı çevreler, liselilerin başkan adayı aradığını biliyor ve bu seçimi "prestij" meselesi olarak gören muhalefet tüm camianın kabul edeceği bir aday arıyor.

İŞTE O 4 ADAY:

EBRU KÖKSAL
Gündemde şimdilik 4 aday öne çıktı. Birincisi . Türkiye'de futbolu en iyi bilen kadın olarak tanınıyor. ile çok yakın ilişkileri var. İtalya, İngiltere gibi üst düzey ülkelerinde büyük saygınlığı bulunuyor. En önemlisi Türkiye'nin karanlık futbol ortamına güzellik katabilir.

HAMDİ YASAMAN
döneminde asbaşkandı. Hukukçu. Galatasaray'ın şu anda bir futbol aklından çok , UEFA ve FIFA ile davalarında büyük faydası dokunabilir. Bu çevrelere göre zaten Galatasaray'da futbol aklı. Kulübe de hukuksal sorunları çözecek bir kişi şart...

HALUK ULUSOY
Üçüncüsü her seçimde adı gündeme gelen Haluk Ulusoy… G.Saray için vaktini de parasını da harcamaya hazır. Ama şu ana kadar kendisine yol verilmedi. Belki de şimdi zamanı gelmiştir. "Kuracağı yönetim kurulunun kulübü taşıyacağına inanırsak destek oluruz" sözleri yükseliyor.

ALİ SABANCI
"Camianın yeni ve genç beyinlere ihtiyacı var… , F.Bahçe'ye başkan oldu. Karşısına 'yı çıkarırsak Türk futbolu mükemmel rekabet yılları yaşar. Bir Sabancı, bir Koç'tan geriye düşmek istemeyecektir. Ali Sabancı üzerinde de durmalıyız" diyenler de çok.

Galatasaray seçime gidiyor! haberin devamı

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