Galatasaray'da dev kriz! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında yeni bir kriz patlak verdi. Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım” ifadelerini kullanarak Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı kastettiği öğrenilmişti. Bu açıklamaların ardından Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da kriz hiç bitmiyor... Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSLARI DÜŞERSE NE OLACAK!

Takvim'in haberine göre, açıklama sonrası Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.

KAOS BİR TÜRLÜ SONA ERMİYOR

Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.

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