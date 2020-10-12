12 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da dev kriz! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

G.Saray'da dev kriz! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

'da başkan ve teknik direktör arasında yeni bir kriz patlak verdi. Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım” ifadelerini kullanarak Sofiane Feghouli ve Younes 'yı kastettiği öğrenilmişti. Bu açıklamaların ardından Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. İşte detaylar...

'da kriz hiç bitmiyor... Sarı-kırmızılılarda Başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve 'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSLARI DÜŞERSE NE OLACAK!

Takvim'in haberine göre, açıklama sonrası 'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.

KAOS BİR TÜRLÜ SONA ERMİYOR

döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.

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