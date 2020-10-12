Galatasaray'da dev kriz! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında yeni bir kriz patlak verdi. Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım” ifadelerini kullanarak Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı kastettiği öğrenilmişti. Bu açıklamaların ardından Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da kriz hiç bitmiyor... Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSLARI DÜŞERSE NE OLACAK!
Takvim'in haberine göre, açıklama sonrası Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.
KAOS BİR TÜRLÜ SONA ERMİYOR
Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama