Abdul Kader Keita'nın transferinde şaşırtan gerçek! Eski yönetici açıkladı

Galatasaray'da Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde görev yapan ve takıma kazandırdığı isimler nedeniyle "Sihirbaz" lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, 2009/2010 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Abdul Kader Keita'nın transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 2009 yazında Fransız Ligue 1 ekibi Lyon'dan 7.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Abdul Kader Keita ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

İşte Haldun Üstünel'in Keita hikayesi:

Transfer görüşmesi için Lyon'a gittiğimizde Galatasaray isminden dolayı bizi çok iyi ağırladılar. Uzun süren müzakereler sonrasında kulübüyle anlaşmaya vardık. (o dönem Lyon'un borsaya bildirdiği en pahalı transferdi Keita)

Sonrasında kapının önünde 50'ye yakın basın mensubunun beklediğini fark ettik, Keita transferi için geldiğini düşünmüştüm ama halbuki aynı gün Benzema'nın Real Madrid'e transferi gerçekleşmiş, o yüzden gelmişler.

Neyse sonrasında Keita'nın menajeri olan amcasıyla görüştük, uzun pazarlıklar sonrasında onunla da anlaştık, anlaşma metnini hazırladık ve imza için Keita geldi, oturdu. İmza atması için 15 dakika bekledik, yarım saat - 1 saat - 2 saat - 3 saat derken bir türlü imzalamıyor Keita. 3. Saatin sonunda imzayı attı, meğerse okuma yazma bilmediği için imzayı atmamış o kadar saat.

O dönem için gizledik tabii bu durumu, güzel bir anı olarak kaldı bizim için.

Keita da oynadığı futbolla, hırsıyla, mücadelesiyle, sempatimizi kazanmayı bilmişti.

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