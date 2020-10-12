12 Ekim 2020, Pazartesi

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Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Galatasaray milli ara kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım ile özel maç yapmıştı... Karşılaşmada Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Brezilyalı stoper Marcao, genç oyuncuya tokat attığı iddiasıyla okları üzerine çekmişti... Peki, Marcao'nun bu gerginliğinin altında yatan bir sebep var mı? Gerçek böyle ortaya çıktı... İşte ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 09:36
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Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu.

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Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti.

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Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.

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Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre 850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarı-kırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

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Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor.

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