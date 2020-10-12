Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Galatasaray milli ara kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım ile özel maç yapmıştı... Karşılaşmada Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Brezilyalı stoper Marcao, genç oyuncuya tokat attığı iddiasıyla okları üzerine çekmişti... Peki, Marcao'nun bu gerginliğinin altında yatan bir sebep var mı? Gerçek böyle ortaya çıktı... İşte ayrıntılar.