06 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Belhanda ile Feghouli neden oynamıyor?

Belhanda ile Feghouli neden oynamıyor?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Sezona iyi başlayan Belhanda ile bir haftada dibe vurdu. F.Bahçe ve Rangers maçlarında kötü performans ortaya koyan iki yıldız, Kasımpaşa deplasmanında da döküldü.

Sezona iyi başlayan Belhanda ile bir haftada dibe vurdu. F.Bahçe ve Rangers maçlarında kötü performans ortaya koyan iki yıldız, Kasımpaşa deplasmanında da döküldü. Saha içinde sadece birbirleriyle paslaşan ve birçok atağı başlamadan bitiren Belhanda ile Feghouli kendilerine tepki gösteren yöneticileri bir anlamda protesto ettiler.

MOTİVASYON KAYBI
Transfer dönemi boyunca satılacakları yönünde haberler çıkan ikili, yönetim tarafından savunulmadıklarını düşünüyor. İki oyuncu da teklif almadıkları halde "Teklifleri beğenmiyorlar" şeklinde çıkan haberlerin yalanlanmamasından şikayetçi. Yönetim içindeki "Çok para alıyorlar" yorumlarından rahatsız olan Belhanda ile Feghouli, konsantrasyonlarını tamamen kaybetti.

(Fotomaç)

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