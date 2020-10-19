19 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü!

G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maçta VAR kararı mücadeleye damga vurdu. Sarı-kırmızlılarda 71. dakikada Belhanda'nın kaydettiği gol, VAR incelemesini ardından iptal edildi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 71. dakikasında Younes Belhanda'nın attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu VAR protolüyle iletişime geçerek , pozisyon öncesinde 'in topa eliyle müdahalesi olduğunu belirtti.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

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