Galatasaray'da Belhanda sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı
Galatasaray'da ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi. Faslı yıldızın tedavisine başlanıldığı öğrenildi. |Son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.
Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.
Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.
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