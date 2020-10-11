Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! İşte o fotoğraf

Geçen sezon sergiledikleri futbolla Süper Lig devlerini birbirine düşüren Mert Hakan ve Emre Kılınç için eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'dan flaş yorum geldi. Tecrübeli teknik adam, her iki oyuncunun da işinin çok zor olduğunu söylerken Emre Kılınç'ın orta sahada görev almasına ise çok şaşırdığını söyledi.