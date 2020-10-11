11 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! İşte o fotoğraf

Terim'in odasında dikkat çeken detay! İşte o fotoğraf
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Galatasaray Teknik Direktörü 'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajda dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Tecrübeli çalıştırıcının odasındaki Galatasaray logosunun üstüne 5. yıldızı taktırdığı görüldü. İşte o kare... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da teknik direktör 'in beIN Sports'a verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

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