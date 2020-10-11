Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

İlk olarak adı Galatasaray ile anılan hatta prensipte anlaşma dahi yapıldığı ortaya çıkan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan rotasını bir diğer İstanbul devi olan Fenerbahçe'ye çevirmişti... Bu transfer çalımı uzun bir süre futbol kamuoyunu meşgul etmiş ve sarı kırmızılar oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmıştı... Bu durum Mert'in İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla yeniden gündeme taşındı. 26 yaşındaki futbolcunun performansı sosyal medyayı salladı ve Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İşte ayrıntılar ve ortalığı adeta sallayan o yorumlar...