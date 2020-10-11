11 Ekim 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

İlk olarak adı Galatasaray ile anılan hatta prensipte anlaşma dahi yapıldığı ortaya çıkan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan rotasını bir diğer İstanbul devi olan Fenerbahçe'ye çevirmişti... Bu transfer çalımı uzun bir süre futbol kamuoyunu meşgul etmiş ve sarı kırmızılar oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmıştı... Bu durum Mert'in İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla yeniden gündeme taşındı. 26 yaşındaki futbolcunun performansı sosyal medyayı salladı ve Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İşte ayrıntılar ve ortalığı adeta sallayan o yorumlar...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 13:07
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Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

Milli takım kampında sakatlanan Mert Hakan Yandaş, sakatlığını atlatmasının ardından yavaş yavaş form tutmaya başladı.

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Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

26 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor maçında gösterdiği performansla takımdaki mevkidaşlarına forma savaşına hazır olduğunun mesajını verdi.

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Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

1 gol ve 1 asist kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Herkese geçen seneki Mert Hakan Yandaş'ı izlettireceğim" ifadelerini kullandı.


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Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...

Mert Hakan'ın gösterdiği bu performans sosyal medyayı salladı.


İşte o yorumlar...

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Mert Hakan Yandaş çılgınlığı! Pişman eden transfer...
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