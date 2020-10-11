11 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao'yu üzen sakatlık! Arias'ın bileği döndü

Falcao'yu yıkan sakatlık! Herkes şaşırdı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Venezuela ile karşı karşıya geldiği mücadelede 'nun takım arkadaşı Santiago Arias'ın ayak bileği döndü. İşte detaylar...

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Santiago Arias, Kolombiya Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası Elemeleri'nde Venezuela ile oynadığı karşılaşmada korkunç bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 28 yaşındaki defans oyuncusunun bileği döndü.

Bu görüntü sonrası başta rakip oyuncular büyük üzüntü yaşarken, tecrübeli isim için bir geçmiş olsun mesajı da vatandaşı 'dan geldi. Galatasaraylı golcü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Daha güçlü döneceğini biliyoruz" diyerek moral verdi.

Santiago Arias'ın bileği döndü! Falcao...

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