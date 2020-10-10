10 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Etebo artık 11’de

Etebo artık 11’de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve Galatasaray'da ayakta kalan tek isim olan Etebo, teknik direktör 'in gözüne girmişti.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve Galatasaray'da ayakta kalan tek isim olan Etebo, teknik direktör 'in gözüne girmişti. Deneyimli çalıştırıcı orta sahadaki direnci yükseltmek için Nijeryalı futbolcuyu 11'e banko yazacak.
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