Galatasaray Muslera ile uzatacak!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Fernando Muslera için Galatasaray Yönetimi, sözleşme uzatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 2 yıllık yeni sözleşme önereceği iddia edildi.

Galatasaray yönetim, Fernando Muslera için harekete geçti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ancak artık geri dönüş için gün sayan Uruguaylı eldiven ile yeni sözleşme imzalanması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. Galatasaray'da 10. yılına giren ve son dönemdeki başarılarda büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki eldiven ile 2 yıllık sözleşme yapılacağı ifade edildi.

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Maaşında indirim yapmayı kabul eden ve bir kez taraftarların kalbini kazanan Muslera'nın bir ay içinde takıma katılması bekleniyor.

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