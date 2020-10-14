14 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Muslera ile uzatacak!

Galatasaray Muslera ile uzatacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci için Galatasaray Yönetimi, sözleşme uzatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 2 yıllık yeni sözleşme önereceği iddia edildi.

Galatasaray yönetim, için harekete geçti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ancak artık geri dönüş için gün sayan Uruguaylı eldiven ile yeni sözleşme imzalanması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. Galatasaray'da 10. yılına giren ve son dönemdeki başarılarda büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki eldiven ile 2 yıllık sözleşme yapılacağı ifade edildi.

AZ KALDI
Maaşında indirim yapmayı kabul eden ve bir kez taraftarların kalbini kazanan Muslera'nın bir ay içinde takıma katılması bekleniyor.

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