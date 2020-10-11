Radamel Falcao milli takım hedefini açıkladı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ülkesinin Venezuela ile oynadığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, "Amacımız Dünya Kupası'na katılmak" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao Venezuela maçı sonrası açıklamada bulundu. Kolombiyalı futbolcu, "Gerçekten herkesin amacının Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak ve sürecin bir parçası olmak olduğunu düşünüyorum. Pozisyonumdan takıma katkıda bulunmaya çalışacağım" dedi. Yıldız oyuncu, Kolombiya'nın Venezuela'yı 3-0 yendiği maçta son 15 dakika oynadı.

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