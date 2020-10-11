11 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Radamel Falcao milli takım hedefini açıkladı!

Falcao milli takım hedefini açıkladı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı , ülkesinin ile oynadığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, "Amacımız Dünya Kupası'na katılmak" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı maçı sonrası açıklamada bulundu. Kolombiyalı futbolcu, "Gerçekten herkesin amacının Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak ve sürecin bir parçası olmak olduğunu düşünüyorum. Pozisyonumdan takıma katkıda bulunmaya çalışacağım" dedi. Yıldız oyuncu, Kolombiya'nın Venezuela'yı 3-0 yendiği maçta son 15 dakika oynadı.

Cimbom'da seçim rüzgarı! Adaylar artıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'yu yıkan sakatlık! Herkes şaşırdı Falcao'yu yıkan sakatlık! Herkes şaşırdı
Cimbom'da seçim rüzgarı! Adaylar artıyor Cimbom'da seçim rüzgarı! Adaylar artıyor
Belhanda'ya milli veto! Belhanda'ya milli veto!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör